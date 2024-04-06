Sancaktepe Belediyesi'nde Jakuzi iddiaları gündem oldu! Şeyma Döğücü'nden açıklama

Yerel seçimler sonrası AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi ile ilgili 'jakuzi' açıklaması gündem oldu. Bir programda siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan, belediye binasına AK Partili başkan Şeyma Döğücü tarafından jakuzi yapıldığını ifade etti.

ŞEYMA DÖĞÜCÜ'DEN AÇIKLAMA

Bu sözler gündem olurken, Döğücü'den açıklama geldi. Sosyal medyadan yanıt veren Döğücü şunları ifade etti:

"Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz.

Necati Özkan jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok.

Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum."