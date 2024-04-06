AK Parti'den CHP'ye geçmişti! Necati Özkan'ın Sancaktepe Belediyesi ile ilgili sözleri gündem oldu: 'Jakuzi yaptırmışlar'

Yerel seçimler sonrası İstanbul'da birçok belediye AK Parti'den CHP'ye geçmişti. Bu belediyeler arasında Sancaktepe de bulunuyor. Siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan'ın Ruşen Çakır'ın programı Medyascope'da söylediği sözler gündem oldu.

Özkan, belediye binasına jakuzi yapıldığını söyledi.

Özkan şunları ifade etti:

"BU NASIL OLABİLİR"

Şunu söyleyeyim, dün akşam, Sancaktepe'nin yeni seçilmiş Belediye Başkanı Alper Yeğin'i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi'ne gittim. Ya başkanlık katı 6 bin metrekare, 6 bin... Oda, oda, oda, dinlenme odası, jakuzi, yemek odası, mutfak, 200 metrekarelik, mutfak... Yani bu nasıl olabilir, bir kamu nasıl böyle yönetilebilir.

"AK PARTİ'NİN KAYBETMESİ BOŞUNA DEĞİL"

Aşağıda millet büyük fakirlik çekerken, oradaki bir çadıra girip iftarlık almak için uğraşırken, bunu nasıl yapabilir bir siyasi akıl, bir siyasi yönetim. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaybetmesi boşuna değil.







