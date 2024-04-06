HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti'den CHP'ye geçmişti! Necati Özkan'ın Sancaktepe Belediyesi ile ilgili sözleri gündem oldu: 'Jakuzi yaptırmışlar'

AK Parti'den CHP'ye geçmişti! Necati Özkan'ın Sancaktepe Belediyesi ile ilgili sözleri gündem oldu: 'Jakuzi yaptırmışlar'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.04.2024 22:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimler sonrası AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi ile ilgili bir açıklama gündem oldu. Yeni seçilen başkanı tebrik için binaya gittiğini ifade eden siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan, belediye binasının başkanlık katında jakuzi ile karşılaştığını ifade etti.

AK Parti'den CHP'ye geçmişti! Necati Özkan'ın Sancaktepe Belediyesi ile ilgili sözleri gündem oldu: 'Jakuzi yaptırmışlar'

Yerel seçimler sonrası İstanbul'da birçok belediye AK Parti'den CHP'ye geçmişti. Bu belediyeler arasında Sancaktepe de bulunuyor. Siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan'ın Ruşen Çakır'ın programı Medyascope'da söylediği sözler gündem oldu.

Özkan, belediye binasına jakuzi yapıldığını söyledi.

Özkan şunları ifade etti:

"BU NASIL OLABİLİR"

Şunu söyleyeyim, dün akşam, Sancaktepe'nin yeni seçilmiş Belediye Başkanı Alper Yeğin'i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi'ne gittim. Ya başkanlık katı 6 bin metrekare, 6 bin... Oda, oda, oda, dinlenme odası, jakuzi, yemek odası, mutfak, 200 metrekarelik, mutfak... Yani bu nasıl olabilir, bir kamu nasıl böyle yönetilebilir.

"AK PARTİ'NİN KAYBETMESİ BOŞUNA DEĞİL"

Aşağıda millet büyük fakirlik çekerken, oradaki bir çadıra girip iftarlık almak için uğraşırken, bunu nasıl yapabilir bir siyasi akıl, bir siyasi yönetim. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaybetmesi boşuna değil.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'daki İsrail protestosunda gözaltına alındılar! Bakan Yerlikaya'dan açıklama: '2 emniyet görevlisi açığa alındı'İstanbul'daki İsrail protestosunda gözaltına alındılar! Bakan Yerlikaya'dan açıklama: '2 emniyet görevlisi açığa alındı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Demir profil keserken elini spiral makinesine kaptırdıDemir profil keserken elini spiral makinesine kaptırdı
Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe Belediyesi jakuzi
En Çok Okunan Haberler
Memur ve emekli zammında Merkez Bankası’ndan en kritik iki ipucu!

Memur ve emekli zammında Merkez Bankası’ndan en kritik iki ipucu!

İstanbul'daki İsrail protestosunda gözaltına alındılar! Bakan Yerlikaya'dan açıklama: '2 emniyet görevlisi açığa alındı'

İstanbul'daki İsrail protestosunda gözaltına alındılar! Bakan Yerlikaya'dan açıklama: '2 emniyet görevlisi açığa alındı'

Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak

Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak

Belediyede kriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı indirilmek istendi: 'Hiç kimse racon kesemez'

Belediyede kriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı indirilmek istendi: 'Hiç kimse racon kesemez'

Erbakan'dan ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

Erbakan'dan ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

İnanılmaz iddialar! 14 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı, babanın anlattıkları dehşete düşürdü

İnanılmaz iddialar! 14 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı, babanın anlattıkları dehşete düşürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.