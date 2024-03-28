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Sancaktepe canlı seçim sonuçları! Sancaktepe’de seçimi Şeyma Döğücü mü Alper Yeğin mi kazanıyor?

28.03.2024 11:16
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Yerel seçim için seçmenler sandık başında! Uzun süredir devam eden seçim maratonu bugün sona eriyor. İstanbul'un önemli ilçelerinden Sancaktepe’de de seçim sonuçları büyük bir heyecanla devam ediyor. Seçim sonuçlarının son ana kadar büyük bir heyecan içinde geçmesi beklenen Sancaktepe seçim sonuçlarında AK Parti adayı Şeyma Döğücü mü önde Alper Yeğin mi önde?

Sancaktepe canlı seçim sonuçları! Sancaktepe’de seçimi Şeyma Döğücü mü Alper Yeğin mi kazanıyor?

Türkiye genelinde yerel seçim sonuçları için beklenen gün geldi. Siyasi partilerin adayları tek tek seçim gününe kadar çalışmalarına devam etti. Seçim günü ise Sancaktepeli vatandaşlar Sancaktepe seçim sonuçlarını merakla beklemeye devam ederken araştırmalarını da sıklaştırdı. Sancaktepe seçim sonuçları gün içerisinde belli olacak. Sancaktepe’de AK Parti’nin adayı Şeyma Döğücü ile CHP’nin adayı Alper Yeğin iki favori isim olarak öne çıkıyor.

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları, İstanbul ve Sancaktepe seçim sonuçları Mynet'te olacak. Sancaktepe’de 2019 yerel seçimlerinde AK Parti yarışı önde götürmüştü. Mevcut belediye başkanı Şeyma Döğücü AK Parti tarafından bu seçimde de aday gösterildi. CHP ise bu kez karşısında yarışacak isim olarak Alper Yeğin’i seçti. İYİ Parti’nin Sancaktepe’deki adayı Cemal Doğan, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Cemil Cebir, Zafer Partisi’nin adayı ise Mehmet Akif Cenkci oldu.

Sancaktepe seçim sonuçlarını canlı olarak anlık bir şekilde buradan takip edebilirsiniz!

AK PARTİ'NİN ADAYI ŞEYMA DÖĞÜCÜ

AK Parti’nin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasete adım atan Şeyma Döğücü, İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2019 yerel seçimlerinde ise Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçildi.

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CHP'NİN ADAYI ALPER YEĞİN

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sancaktepe adayı ise Alper Yeğin oldu. Alper Yeğin, işadamı, siyasetçi ve yerel yönetim uzmanı olarak tanınmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Metro İstanbul A.Ş'de üst düzey yönetici olarak görev yapmış ve aynı zamanda İBB'nin iştiraklerinden biri olan İSTAÇ A.Ş'de danışmanlık yapmıştır.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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