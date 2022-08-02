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  4. Sancaktepe'de hastane saldırısı! Hasta yakınları dehşet saçtı: Kafa atıp burnunu kırdılar

Sancaktepe'de hastane saldırısı! Hasta yakınları dehşet saçtı: Kafa atıp burnunu kırdılar

02.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sıklaşan sağlık çalışanlarına şiddet vakalarına bir yenisi bugün İstanbul'daki Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eklendi. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayda hasta yakınlarının hastaneye saldırarak güvenlik görevlisini yaraladığı ileri sürüldü.

Sancaktepe'de hastane saldırısı! Hasta yakınları dehşet saçtı: Kafa atıp burnunu kırdılar

Sağlık çalışanlarına şiddet olaylarına adeta gün geçmeksizin yenileri eklenirken son olarak Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanları hasta yakınları tarafından hedef alındı.

İddiaya göre bir hastanın yakınları hastaneye saldırarak güvenlik görevlisini yaraladı.

Acil müdahaledeki bir hastanın yakını olduğu öne sürülen kişilerin hastaneyi birbirine katarak güvenlik görevlisine kafa attıkları iddia edildi.

Olay sosyal medyada tepki toplarken kafa atılarak şiddete maruz kaldığı ileri sürülen güvenlik görevlisinin fotoğrafı da paylaşıldı.

Güvenlik görevlisinin burnunun kırıldığı belirtilirken gözlerinin morarıp şiştiği de iddialara ve fotoğraf karesine yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık çalışanlarına şiddet sancaktepe eğitim ve araştırma hastanesi
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