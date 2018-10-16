SANCAKTEPE'DE BİR BANKA ŞUBESİNDEN SİLAHLI SOYGUN (1)

Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de bir banka şubesine giren eli silahlı iki kişi, çalışanları etkisiz hale getirip bir miktar para gasp ettikten sonra kaçarak ortadan kayboldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

