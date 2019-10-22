HABER

SANCAKTEPE'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:50 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHA Sancaktepe'de bulunan bir mobilya fabrikasında bahçedeki toz emme makinesinden kaynaklı yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHA
Sancaktepe'de bulunan bir mobilya fabrikasında bahçedeki toz emme makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 işçiye müdahalede bulundu.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Sancaktepe Emek Mahallesi Sıvat Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir mobilya fabrikasında çıktı. Bahçede bulunan toz emme cihazında başlayan yangın fabrikanın dış cephesine sıçradı. Fabrika yetkilileri kısa sürede tüm personelin dışarı çıkmasını sağladı ve durumu itfaiye ile sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Alevlerin içeri girmesini engellemeye çalışırken 2 işçi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kişilere müdahalede bulundu. Fabrikanın bulunduğu cadde polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi. Yangın sırasında fabrikada bulunan Selçuk Binkanat, “Toz emme haznesinde yangın çıktı. Duman içeri vurdu. Bir boşluk vardı, alev oradan içeri giriyordu. Yangın hortumu vardı onunla müdahale ettik itfaiye gelene kadar alev içeri girmesin diye. Yaralı yok. Duman yuttuk biraz" dedi.
Görüntü Dökümü
--- --- --- --- --- --- ---
-Yangın çıkan fabrika
-Olay yerindeki itfaiye ekipleri
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-İşçi ile röp
-Fabrika dışında bekleyen işçiler
-Dumandan etkilenen işçinin ambulansa bindirilmesi
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Genel ve detay

Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
Bakan Koca çocuklarla asker selamı verdiBakan Koca çocuklarla asker selamı verdi
Tarlada gömülü 150 yıllık değirmen taşı bulunduTarlada gömülü 150 yıllık değirmen taşı bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı

Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı

Eşini hastane odasında vahşice bıçaklamıştı! Korkunç sözler

Eşini hastane odasında vahşice bıçaklamıştı! Korkunç sözler

Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Son dakika: Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika: Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı

FETÖ'den meslekten ihraç edilmişti! Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.