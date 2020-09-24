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Sancaktepe’de silahlı ve bıçaklı kavga kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 14:11 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 3 kişi arasında kavga çıktı.

Sancaktepe’de aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 3 kişi arasında kavga çıktı. Silah ve bıçağın kullanıldığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Sancaktepe İnönü Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde dün meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Serkan T., Umutcan Ş. ve Volkan Ş. yolda yürürken karşılaştı. Aralarında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada yoldan geçen Mesut T. ile 2 kişi yaralandı.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında, yoldan geçen Mesut T. isimli şahsın Volkan Ş.’nin silahından çıkan kurşunla yaralandığı tespit edildi. Serkan T. isimli şahıs tarafından olayda kullanıldığı belirlenen bıçak ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Yapılan araştırmalarda olayın diğer şüphelisi Volkan Ş. isimli şahsın Ümraniye ilçesinde bulunan bir hastanede yaralı olarak müracaatta bulunduğu belirlendi ve şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, olayda kullanıldığı belirlenen tabanca Sancaktepe’de bulunan bir çöp konteynırında ele geçirilerek muhafaza altına alındığı öğrenildi. Konuya ilişkin Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Olay anı kamerada
Öte yandan, kavga anına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin bir süre sözlü olarak tartıştığı, daha sonra şahıslardan birinin diğerlerine bıçakla saldırdığı görülüyor.

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