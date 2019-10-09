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Sancaktepe'deki cinayetin zanlısı yakalandı, olay anı güvenlik kameralarında

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de 4 gün önce otomobilinide tabancayla vurularak öldürülen Emrullah Yıldırım'ın (27) katil zanlısı olarak aranan şüpheli Murat A., polis tarafından yakalandı.

Sancaktepe'deki cinayetin zanlısı yakalandı, olay anı güvenlik kameralarında

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de 4 gün önce otomobilinide tabancayla vurularak öldürülen Emrullah Yıldırım'ın (27) katil zanlısı olarak aranan şüpheli Murat A., polis tarafından yakalandı. Olayın küfürleşme sonucu çıkan kavganın ardından meydana geldiği öğrenildi. Cinayet anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Sancaktepe'de 5 Ekim 2019 tarihinde saat 23.45 sıralarında yaşanan olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Sokaktan silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri yerde yatan bir kişiyle karşılaştı. Tabancayla vurularak ağır yaralandığı tespit edilen Emrullah Yıldırım hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı Yıldırım, sabaha karşı hayatını kaybetti..

CİNAYET ANI KAMERADA

Yapılan çalışma sonucu cinayet anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde Emrullah Yıldırım'ın otomobiliye park etmesinin ardından, arkasından araçtan inen bir kişinin koşarak onun yanına gittiği ve ardı ardına tetiğe bastığı görüldü. Kamera görüntülerine göre Emrullah Yıldırım'ın bir ara kapıyı açarak saldırgana durması yönünde işaret yaptığı, saldırganın ise yaya olarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

KATİL ESKİ ARKADAŞI ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Emrullah Yıldırım'ı eski bir arkadaşının öldürdüğü belirlendi. Emrullah Yıldırım'ın bir süredir Murat A. adlı arkadaşıyla kavgalı olduğu olay günü karşılaştıklarında aralarında küfürleşme yaşandığı öğrenildi. Küfürleşme sonucu Murat A.'nın otomobilinin içindeki Emrullah Yıldırım'a ateş ederek olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Polis firari olarak aranan Murat A.'yı önceki gece gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden uyuşturucu, yaralama ve otodan hırsızlık suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Cinayeti itiraf eden şüpheli tutuklandı.

(FOTOĞRAF)

Sancaktepe'deki cinayetin zanlısı yakalandı, olay anı güvenlik kameralarındaSancaktepe'deki cinayetin zanlısı yakalandı, olay anı güvenlik kameralarındaSancaktepe'deki cinayetin zanlısı yakalandı, olay anı güvenlik kameralarındaSancaktepe'deki cinayetin zanlısı yakalandı, olay anı güvenlik kameralarında

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