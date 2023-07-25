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    4. Sancılı sürece hazır olun! Ağustos ayının en şanssız burçları belli oldu

    Sancılı sürece hazır olun! Ağustos ayının en şanssız burçları belli oldu

    25.07.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astrologlar Venüs gerilemesi nedeniyle Ağustos ayı boyunca bazı şansızlıklar yaşayacak burçları açıkladı. İnişli çıkışlı bir sürece girileceği belirtilirken bu dönemin birçok kişin meşakkatli geçeceği ifade edildi. İşte Ağustos ayında çile çekecek burçlar...

    Astrologlar "Venüs gerilemesi başlıyor" diyerek bu dönemin 3 Eylül'e kadar süreceğini açıkladı. Bazı burçlar bu gelişme nedeniyle sancılı bir süreç geçirecekler. Birçok kişi ağustos ayında zorluk çekecek belki ama bu durum iyileşme ve büyümenin de kapılarını aralayacak.

    Tam Evlenilecek Kişi Güvenilir Boğa Burcu İnsanı

    AŞK HAYATLARINDA DEĞİŞİM YAŞAYACAKLAR

    Astrolojiye göre Boğa burcu insanı, ağustos ayında zor günler yaşayacak. Yine de birçoğu aşk hayatlarında değişimlere tanık olacakları bir süreçten geçecekler.

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    Boğalar çözülmemiş konular nedeniyle bu süreçte iç çatışma yaşayabilir.

    ASLAN BURCU ERKEĞİ - AMAZON

    BAŞKALARININ FİKRİNE ODAKLANMAYIN

    Gerilemeden etkilenecek bir diğer burç ise Aslan. Venüs'ün Aslan burcundaki gerilemesi esnasında kararsızlıklar ve özgüven sorunları görülebilir.

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    Astrologlar bu kişilerin başkalarının fikirlerine odaklanmamasını öneriyor.

    AKREP BURCU ERKEĞİ - OYNAK

    KENDİLERİNİ SORGULAYACAKLARI BİR SÜRECE GİRECEKLER

    Akrep burçları kariyer hedefleri doğrultusunda ilerlerken kendilerini sorgulayabilirler.

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    Akrepler bu süreçte düşüncelerini ve ideallerini iyi analiz etmeli ve ona göre harekete geçmeliler.

    11-KOVA BURCU

    VENÜS GERİLMESİ ONLARI DA OLUMSUZ ETKİLEYECEK

    Kova burcu insanı bu gerileme sürecinde çeşitli olumsuzluklar yaşayacak. İlişki sorunları patlak verebilir.

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    Astrologlar Kovalar için ortaklarla, arkadaş ya da eş ile sıkıntılar görülebileceğini belirtti.

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