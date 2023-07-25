Sancılı sürece hazır olun! Ağustos ayının en şanssız burçları belli oldu

Astrologlar "Venüs gerilemesi başlıyor" diyerek bu dönemin 3 Eylül'e kadar süreceğini açıkladı. Bazı burçlar bu gelişme nedeniyle sancılı bir süreç geçirecekler. Birçok kişi ağustos ayında zorluk çekecek belki ama bu durum iyileşme ve büyümenin de kapılarını aralayacak.

AŞK HAYATLARINDA DEĞİŞİM YAŞAYACAKLAR

Astrolojiye göre Boğa burcu insanı, ağustos ayında zor günler yaşayacak. Yine de birçoğu aşk hayatlarında değişimlere tanık olacakları bir süreçten geçecekler.

Boğalar çözülmemiş konular nedeniyle bu süreçte iç çatışma yaşayabilir.

BAŞKALARININ FİKRİNE ODAKLANMAYIN

Gerilemeden etkilenecek bir diğer burç ise Aslan. Venüs'ün Aslan burcundaki gerilemesi esnasında kararsızlıklar ve özgüven sorunları görülebilir.

Astrologlar bu kişilerin başkalarının fikirlerine odaklanmamasını öneriyor.

KENDİLERİNİ SORGULAYACAKLARI BİR SÜRECE GİRECEKLER

Akrep burçları kariyer hedefleri doğrultusunda ilerlerken kendilerini sorgulayabilirler.

Akrepler bu süreçte düşüncelerini ve ideallerini iyi analiz etmeli ve ona göre harekete geçmeliler.

VENÜS GERİLMESİ ONLARI DA OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Kova burcu insanı bu gerileme sürecinde çeşitli olumsuzluklar yaşayacak. İlişki sorunları patlak verebilir.

Astrologlar Kovalar için ortaklarla, arkadaş ya da eş ile sıkıntılar görülebileceğini belirtti.

