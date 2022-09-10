HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sancıyı azaltıyor, ruh haline iyi geliyor! İşte adet sancısına iyi gelen besinler

Sancıyı azaltıyor, ruh haline iyi geliyor! İşte adet sancısına iyi gelen besinler

10.09.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın vücudunun mucizevi bir yaratılışa sahip olmasının belirtilerinden biri; ‘’regl’’ olarak da bilinen adet dönemi. Her ay milyonlarca kadının düzenli olarak geçirdiği adet dönemi, belirli bir periyotu kapsıyor. Öyle ki adet dönemi öncesinde, adet döneminde ve adet dönemi sonrasında kadınların ruh hali devamlı farklılık gösterebiliyor.

Sancıyı azaltıyor, ruh haline iyi geliyor! İşte adet sancısına iyi gelen besinler

Söz adet dönemine gelince adet sancısı akıllara geliyor. Belirli bir periyodun sona ermesi sonucunda oluşan rahim kasılmaları, kadınlarda dayanılmaz bir ağrıya sebep olabiliyor. Ortalama 2-3 gün süren adet sancısı, beraberinde birtakım olumsuz durumları da getirebiliyor. Adet ağrınızı doğal yollardan geçirmenizi sağlayan bazı besinler bulunuyor. İşte, adet sancısına iyi gelen mucizevi besinler!

Muz

Muz, adet döneminde bulunan kadınların mutlaka elinin altında olması gereken meyvelerden biri. Muzda bulunan magnezyum, rahim kaslarını gevşeterek ağrının azalmasını sağlıyor. Aynı zamanda muzun sahip olduğu fiber zenginlik, kaslarınızın gevşemesini ve sağlıklı bir ruh haline sahip olmanıza da yardımcı oluyor.

Limon-Portakal

Narenciye kategorisinde yer alan limon ve portakal, C vitamini açısından oldukça zengin. Aynı zamanda demir emilimine de yardımcı olan narenciyeler, adet ağrısını hafifletmede işinize çok yarayacak.

Karpuz

Adet döneminde normal sancıların yanı sıra baş ağrısı, ağız kuruluğu gibi çeşitli reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar, susuzluk sebebi ile de oluşabilir. Adet dönemi boyunca vücudunuzun susuz kalmaması için karpuz tüketebilir, susuzluk kaynaklı oluşan ağrıların önüne geçebilirsiniz. Karpuzda bulunan şeker miktarı, kan şekerinizin dengelenmesine de yardımcı olacak.

Somon

Omega-3 kaynağının regl ağrılarını hafiflettiği uzmanlar tarafından aktarılıyor. Somonda bulunan zengin Omega-3 miktarı, adet sancılarınızın ciddi oranda azalmasını sağlıyor. Aynı zamanda şişkinliğinizin de azalmasını sağlayan somon, besleyici özelliği ile de dikkat çekiyor.

Bitter Çikolata

Adet döneminde azalan mutluluk hormonu, seratonin takviyesi ile sağlanabiliyor. Bu noktada uzmanlar tarafından bitter çikolata tüketimi öneriliyor. Özellikle yoğun kakao oranına sahip olan bitter çikolatalar, regl sancınızı hafifletirken ruh halinize de olumlu yönde katkıda bulunuyor.

Papatya Çayı

Papatya çayı adet sancısı için muazzam bir kurtarıcı. İçildiği ilk andan itibaren etkisini göstermeye başlayan papatya çayı, sakinleştirici özelliğe de sahip. Siz de adet sancılarınızın hafiflemesini istiyorsanız günde 1-2 kupa papatya çayı tüketebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Farkında değilsiniz ama cinsel hayatı bitiriyor! Herkes yaşıyorFarkında değilsiniz ama cinsel hayatı bitiriyor! Herkes yaşıyor
Böylesi görülmedi: Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı! Değeri dudak uçuklattıBöylesi görülmedi: Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı! Değeri dudak uçuklattı
Kılıçdaroğlu'ndan net mesaj: Gözünün yaşına bakmamKılıçdaroğlu'ndan net mesaj: Gözünün yaşına bakmam
Anahtar Kelimeler:
adet regl adet sancısı adet sancısı nasıl geçer regl sancısı regl sancısı nasıl geçer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

Çok sayıda isim görevden alındı, yeni atamalar yapıldı

Çok sayıda isim görevden alındı, yeni atamalar yapıldı

Milli denizaltı STM500 ilk kez Avrupa'da tanıtıldı!

Milli denizaltı STM500 ilk kez Avrupa'da tanıtıldı!

G.Saray aldı, ülke karıştı! Kulüpten öyle bir açıklama geldi ki...

G.Saray aldı, ülke karıştı! Kulüpten öyle bir açıklama geldi ki...

Metrobüs kazası sonrası olay olan videoyla ilgili açıklama geldi

Metrobüs kazası sonrası olay olan videoyla ilgili açıklama geldi

Böylesi görülmedi: Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı! Değeri dudak uçuklattı

Böylesi görülmedi: Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı! Değeri dudak uçuklattı

İlginizi Çekebilir

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Mucizevi etkisini anında gösteriyor! Beş dakika ayırın

Mucizevi etkisini anında gösteriyor! Beş dakika ayırın

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.