Sancıyı azaltıyor, ruh haline iyi geliyor! İşte adet sancısına iyi gelen besinler

Söz adet dönemine gelince adet sancısı akıllara geliyor. Belirli bir periyodun sona ermesi sonucunda oluşan rahim kasılmaları, kadınlarda dayanılmaz bir ağrıya sebep olabiliyor. Ortalama 2-3 gün süren adet sancısı, beraberinde birtakım olumsuz durumları da getirebiliyor. Adet ağrınızı doğal yollardan geçirmenizi sağlayan bazı besinler bulunuyor. İşte, adet sancısına iyi gelen mucizevi besinler!

Muz

Muz, adet döneminde bulunan kadınların mutlaka elinin altında olması gereken meyvelerden biri. Muzda bulunan magnezyum, rahim kaslarını gevşeterek ağrının azalmasını sağlıyor. Aynı zamanda muzun sahip olduğu fiber zenginlik, kaslarınızın gevşemesini ve sağlıklı bir ruh haline sahip olmanıza da yardımcı oluyor.

Limon-Portakal



Narenciye kategorisinde yer alan limon ve portakal, C vitamini açısından oldukça zengin. Aynı zamanda demir emilimine de yardımcı olan narenciyeler, adet ağrısını hafifletmede işinize çok yarayacak.

Karpuz



Adet döneminde normal sancıların yanı sıra baş ağrısı, ağız kuruluğu gibi çeşitli reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar, susuzluk sebebi ile de oluşabilir. Adet dönemi boyunca vücudunuzun susuz kalmaması için karpuz tüketebilir, susuzluk kaynaklı oluşan ağrıların önüne geçebilirsiniz. Karpuzda bulunan şeker miktarı, kan şekerinizin dengelenmesine de yardımcı olacak.

Somon



Omega-3 kaynağının regl ağrılarını hafiflettiği uzmanlar tarafından aktarılıyor. Somonda bulunan zengin Omega-3 miktarı, adet sancılarınızın ciddi oranda azalmasını sağlıyor. Aynı zamanda şişkinliğinizin de azalmasını sağlayan somon, besleyici özelliği ile de dikkat çekiyor.

Bitter Çikolata



Adet döneminde azalan mutluluk hormonu, seratonin takviyesi ile sağlanabiliyor. Bu noktada uzmanlar tarafından bitter çikolata tüketimi öneriliyor. Özellikle yoğun kakao oranına sahip olan bitter çikolatalar, regl sancınızı hafifletirken ruh halinize de olumlu yönde katkıda bulunuyor.

Papatya Çayı



Papatya çayı adet sancısı için muazzam bir kurtarıcı. İçildiği ilk andan itibaren etkisini göstermeye başlayan papatya çayı, sakinleştirici özelliğe de sahip. Siz de adet sancılarınızın hafiflemesini istiyorsanız günde 1-2 kupa papatya çayı tüketebilirsiniz.



