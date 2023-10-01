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Sandalyeden düştü, hayatını kaybetti!

01.10.2023 09:17 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’de tuvalette görevli 74 yaşındaki kadın, oturduğu sandalyeden düşerek hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sandalyeden düştü, hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçesinde Bahçelievler Mahallesi amfi tiyatronun bulunduğu alanda bulunan tuvalette görevli 74 yaşındaki Semiha Bulduk oturduğu sandalyeden düşerek yaralandı. Tuvaleti kullanmak için gelen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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