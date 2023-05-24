SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar ve ne zaman ödenecek? 2. tur seçimden önce yatar mı?

Sandık görevlisi ücreti 2023 internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye, . 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri için sandık başına gidecek. Bu nedenle sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihi merak konusu oldu. İşte 2023 Sandık görevlisi ücreti ile ilgili ayrıntılar...

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlileri, 14 Mayıs Pazar günü seçimlerde görev aldı. Sandık görevli ücretleri ise şu an için hesaplara yatırılmadı.

YSK'dan asıl, 6 yedek ve 1 sandık başkanından oluşan seçim kurulu ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu 28 Mayıs’ta yapılacak. Sandık görevlisi ücretlerinin de 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek 2. turun ardından ödenmesi bekleniyor.

