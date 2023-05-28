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Sandıkta sürpriz evlilik teklifi! 'Böylesini beklemiyordum'

28.05.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Ankara'da Mehmet Emin Özbey (42), seçim günü sevgilisi Gizem Esin'e (35) sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Özbey, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci turu için oy kullandığı okulda hazırladığı özel oy pusulası ve sandık eşliğinde Esin'e evlilik teklif etti. Çok mutlu olduğunu belirten Esin, Böyle bir teklifi hiç beklemiyordum. Seçimden dolayı zaten heyecanlıydım, teklifi görünce daha da heyecanlandım" dedi.

Sandıkta sürpriz evlilik teklifi! 'Böylesini beklemiyordum'

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Mehmet Emin Özbey ve kız arkadaşı Gizem Esin, Cumhurbaşkanı Secimi 2'nci turu için İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Oyunu kullandıktan sonra bahçede kız arkadaşını bekleyen Özbey, sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

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Özbey, üzerinde kız arkadaşı ile birlikte çekildikleri fotoğraf bulunan 'Benimle evlenir misin' yazılı oy pusulası, 'evet' mührü ve mini seçim sandığı ile Gizem Esin'e evlenme teklif etti. Sürpriz teklif karşısında şaşıran Esin, gözyaşları içinde 'Evet' cevabını verdi. Esin, evet mührünü vurduğu pusulayı Özbey ile birlikte sandığa attı.

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'BÖYLE BİR TEKLİFİ HİÇ BEKLEMİYORDUM'

Esin, çok mutlu olduğunu belirterek, "Hem bizim için hem de ülkemiz için bu seçim inşallah iyi olur. Böyle bir teklifi hiç beklemiyordum. Seçimden dolayı zaten heyecanlıydım, teklifi görünce daha da heyecanlandım. Çok mutluyum" dedi.

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Özbey ise, "Ülkenin kaderi ile ilgili önemli bir seçim. Biz de kendi kaderimizi değiştirelim istedik. Biraz anti demokratik bir seçim oldu. Tek aday ve sadece evet mührü vardı. O oyunu verdi, şu anda iktidarım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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