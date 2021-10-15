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  4. Saniye saniye görüntülendi! Kocaeli'de polis araçla birlikte sürüklendi

Saniye saniye görüntülendi! Kocaeli'de polis araçla birlikte sürüklendi

15.10.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli İzmit'te trafik kontrolünden kaçmaya çalışan bir otomobili durdurmak isteyen trafik polisi, araçla birlikte sürüklenerek yere düşmesi sonucu yaralandı.

Olay dün İzmit Ömer Türkçakal bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, bir otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise bir süre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan takip neticesinde otomobil, 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Kaçan sürücüyü yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Kocaeli İzmit
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