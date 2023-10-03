Saniye saniye kameraya yansıdı! Trafikte öfkesine hakim olamadı... Bir anda aracından inerek kriket sopasıyla saldırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Southall bölgesindeki bir kavşakta sürücülerin yol verme kavgası bir anda sinirlerin gerilmesine neden oldu. İsmi açıklanmayan bir sürücü yol vermediği için karşısındaki araca sinirlendi. Öfkelenen adam aracından inerek bagajına koştu ve ardından bir kriket sopasını alarak yolun karşı tarafına geçti. Öfkelenen sürücü elindeki sopayla aracın arkasına vurmaya başlarken gri renkli minibüsün sahibi ise hızla olay yerinden uzaklaşmayı seçti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşırken yorum topladı. Görüntülerin internette yayınlanmasının ardından tepki gösteren bir sürücü, "Eğer çarptığı benim minibüsüm olsaydı durup inerdim" dedi.