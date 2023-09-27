Trafikte kavga ettiler! Bir anda aracından inerek kadın şoförün cama yapışıp küfür etmeye başladı... O anlar saniye saniye kaydedildi

Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerde trafikte yaşanan bir tartışma saniye saniye yer aldı. İsmi açıklanmayan bir adam trafikte tartıştığı kadının aracının camına yüzünü dayayarak küfür etmeye başladı. Çevredekiler öfkeli adamı sakinleştirmeye çalışırken görüntüler sosyal medyada endişeye neden oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Tek başına araçta olan kadın öfkeli adamın kendisine doğru hareket ederek küfür ettiği anlarda arabasından inmedi. İsmi açıklanmayan adam aracın camına yaklaşarak, "Beni görmedin mi?" diyerek küfür etmeye başladı. Çevredekiler adamı sakinleştirerek aracına binmeye ikna etmeye çalıştı.

Tartışmaya tam olarak neyin yol açtığı belli değil ancak klip sosyal medyada paylaşıldığından beri insanlar adamın davranışını eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadını savunduğu için diğer adamı tebrik ediyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunun adamı resmen taciz" yorumunu ekledi.