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ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta kılınacak? 21 Nisan Diyanet bayram namazı vakitleri

20.04.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa bayram namazı vakti hakkında araştırmalar hızlandı. Bayram sabahı tüm müslümanlar cami yolunu tutacaklar. Cuma namazı gibi bayram namazı da kadınlara farz değildir. Cuma namazı farz olan kişilere, bayram namazı kılmak vaciptir. Peki, Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta kılınacak? 21 Nisan Diyanet il il bayram namazı vakitlerini açıkladı. İşte tüm merak edilenler...

ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta kılınacak? 21 Nisan Diyanet bayram namazı vakitleri

Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bayram namazı 21 Nisan cuma sabahı camilerde kılınacak. Vatandaşlar, il il bayram namazı saatleri ise merak ediyorlar. İşte Şanlıurfa bayram namazı vakitleri...

ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa bayram namazı saati 06:13 olarak açıklandı. Müslümanlar bu saatte Ramazan Bayramı namazını kılacaklar.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o söylenir. Örneğin “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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2. Rekat
İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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