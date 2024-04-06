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Şanlıurfa'da acı olay! Aileler evlenmelerine izin vermedi: Aşık kuzenler intihar etti

06.04.2024 12:41
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Şanlıurfa'da acı olay! Viranşehir'de bir evden silah sesleri üzerine içeri girenler kuzen oldukları tespit edilen iki kişiyi kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan kuzenler hayatını kaybetti. Evlenmek istedikleri öğrenilen kuzenlere ailelerinden onay çıkmadığı tespit edildiği. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Şanlıurfa'da acı olay! Aileler evlenmelerine izin vermedi: Aşık kuzenler intihar etti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, ailelerinin evlenmelerine izin vermediği öne sürülen Helin Altundağ (21) ile kuzeni Emir Altundağ (22), evde ölü bulundu. Kuzenlerin intihar kararı aldığı, Emir Altundağ'ın Helin Altundağ'ı tabancayla vurup ardından da kendi başına ateş ettiği tespit edildi.

KUZENLER KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir’e bağlı Yukarı Dilimli Mahallesinde meydana geldi. Evden silah seslerini duyanlar, içeriye girdiklerinde kuzenler Helin ve Emir Altundağ'ı kanlar içerisinde buldu. İhbarla adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kuzenler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖNCE KUZENİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

Helin ve Emir Altundağ’ın evlenmek istediği ancak ailelerinin izin vermediği, bu nedenle intihar kararı aldıkları öne sürüldü. Emir Altundağ'ın Helin Altundağ'ı tabancayla vurup ardından da kendi başına ateş ettiği tespit edildi.

Kuzenlerin cenazeleri otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa kuzen
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