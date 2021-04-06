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  4. Şanlıurfa'da acı olay! Askerden dönen gence yolcu otobüsü çarptı

Şanlıurfa'da acı olay! Askerden dönen gence yolcu otobüsü çarptı

06.04.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatani görevini yaptıktan sonra döndüğü memleketi Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde motosikletle gezmeye çıkan genç, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da acı olay! Askerden dönen gence yolcu otobüsü çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki Gaziantep karayolu üzerinde yaşandı.

Askerlik görevini yaptıktan sonra memleketine dönen 22 yaşındaki Mehmet Karaca, motosiklete binip gezmeye çıktı. Seyir halinde olan motosikletli, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile çarpıştı.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Kazada ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesindeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken hastaneye giden gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)

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trafik kazası Şanlıurfa

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