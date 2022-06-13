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Şanlıurfa'da baba ve oğullarının para kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

13.06.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da baba ve çocukları arasında çıkan tartışma aile faciasıyla sonuçlandı. Para yüzünden tartıştığı çocukları tarafından bıçaklanan baba, silahını çekerek iki oğlunu da vurdu. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğerinin ise tedavisi sürüyor.

Şanlıurfa'da baba ve oğullarının para kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan B., oğlu Fatih (26) ve Gökhan (25) ile iddiaya göre, para yüzünden tartıştı. Tartışma sonrası iki kardeş babalarını bıçakladı.

KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN OĞULLARINA KURŞUN YAĞDIRDI

Büyüyen kavgada silahına sarılan baba iki oğluna kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kardeşler olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatih B., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gökhan B.'nin durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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KOMŞUNUN EVİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

İki oğlunu silahla vurduktan sonra komşuda saklanarak kaçmaya çalışan baba Ramazan B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Ramazan B., karakola götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Şanlıurfa
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