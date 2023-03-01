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Şanlıurfa'da aşiret kavgası! Ortalık savaş alanına döndü... Bölgeye zırhlı araçlı jandarma ekipleri sevk edildi

01.03.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, Hubeyti ile Ubadi aşiretlerinin üyeleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Dehşete düşüren kavga nedeniyle bölgeye zırhlı araçlı jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, birbirlerine saldıran tarafları biber gazı ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada 12 kişi yaralandı, 30 kişi de gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da aşiret kavgası! Ortalık savaş alanına döndü... Bölgeye zırhlı araçlı jandarma ekipleri sevk edildi

Olay, öğleden sonra Akçakale’ye bağlı Ekinyazı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hubeyti ile Ubadi aşireti mensupları arasında, gençlerin omuz atma tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kısa sürede diğer aşiret mensuplarının da katılmasıyla büyüyen kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı. Yaklaşık 200 kişinin karıştığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga nedeniyle bölgeye zırhlı araçlı jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER DAĞITMAK İÇİN BİBER GAZI VE PLASTİK MERMİ KULLANDI

Ekipler, birbirlerine saldıran tarafları biber gazı ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı. Olayda yaralanan 12 kişi, hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri de 30 kişiyi gözaltına aldı. Aşiret mensuplarının ise bulundukları bölgede sopalarla toplanarak nöbet tutmaya çalıştıkları görüldü.

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TANKER SÜRÜCÜSÜ ÖNÜNÜ KESEN SOPALI KİŞİLERCE KAÇIRILDI

Aşiret mensupları arasındaki kavga nedeniyle Akçakale’ye gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen tanker sürücüsünün ise otomobille önünü kesen sopalı kişilerce kaçırılması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)


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