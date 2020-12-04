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  4. Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

04.12.2020 20:57 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale çevreyolunda meydana geldi. Halil Can Demir’in (19) kullandığı otomobil, Hasan Ş.’nin kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon refüjdeki ağaç ile aydınlatma direğini yerinden sökerek karşı şeride geçti. Ters şeritten ilerleyen kamyon, yol kenarında durdu. Kazada otomobil sürücüsü Halil Can Demir ile yanında bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralana otomobil sürücüsü Halil Can Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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