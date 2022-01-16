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Şanlıurfa'da feci kaza! Bariyerlere çarpan taksi takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

16.01.2022 02:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Bir taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce bariyerlere, ardından da iki araca çarparak takla attı. Taksideki Suriye uyruklu Amira Gileli (57) hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza! Bariyerlere çarpan taksi takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otogardan aldığı Suriye uyruklu 5 kişiyi adreslerine götürmek üzere yola çıkan Mustafa İşcanlı (56) yönetimindeki 63 T 0729 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

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TAKSİ TAKLA ATTI

Karşı şeride geçen taksi önce Mehmet Emin Y.'nin kullandığı otomobile, ardından da Erdal K. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan taksi ters dönerek durdu.

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1 ÖLÜ, 6 YARALI

Kazada takside bulunan Suriye uyruklu Amira Gileli kaza yerinde hayatını kaybederken, taksi sürücüsü Mustafa İşcanlı ile araçtaki 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ters dönen otomobilden çıkarılan yaralılar, kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Amira Gileli’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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