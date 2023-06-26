HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesi! 18 kişi hastanelik oldu

Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesi! 18 kişi hastanelik oldu

26.06.2023 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 18 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesi! 18 kişi hastanelik oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, taziyede yedikleri yemeğin ardından karın ağrısı ve kusma şikayetleri ortaya çıkan 18 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ada Mahallesi'nde yakınlarının taziyesinde fasulye ve pilav yiyenlerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

Aralarında çocukların da olduğu 18 kişi, karın ağrısı ve kusma şikayeti nedeniyle, ambulanslar ve özel araçlarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 18 kişinin genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pompalı tüfekle dehşet saçtı, 2'si kadın 3 kişi yaralandı! Saldırganın üstüne atlayan genç ailesini ölümden kurtardıPompalı tüfekle dehşet saçtı, 2'si kadın 3 kişi yaralandı! Saldırganın üstüne atlayan genç ailesini ölümden kurtardı
Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...
Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Değeri 350 bin liradan fazla... Kendisi adliyeye gitti, eşi ise altınları teslim etti!

Değeri 350 bin liradan fazla... Kendisi adliyeye gitti, eşi ise altınları teslim etti!

Canlı yayını izleyince şikayetçi olmuştu! Küçük kız için yeni gelişme

Canlı yayını izleyince şikayetçi olmuştu! Küçük kız için yeni gelişme

Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış!

Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış!

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Icardi'yi çok kızdıracak! "Karımı taciz etti"

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Icardi'yi çok kızdıracak! "Karımı taciz etti"

Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!

Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.