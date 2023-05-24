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  4. Şanlıurfa’da güvenlik korucusuna pusu kurdular! Çapraz ateşe tutuldu...

Şanlıurfa’da güvenlik korucusuna pusu kurdular! Çapraz ateşe tutuldu...

24.05.2023 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Otomobili çapraz ateşle taranan güvenlik korucusu Raşit Kaya (40) hayatını kaybetti. Kaya’nın 24 gün önce de uzun namlulu tüfekle otomobiline ateş açıldığı ve bu saldırıda yara almadığı öğrenildi.

Şanlıurfa’da güvenlik korucusuna pusu kurdular! Çapraz ateşe tutuldu...

Olay, akşam saatlerinde Viranşehir’in Mimar Sinan Caddesi de meydana geldi. Güvenlik korucusu Raşit Kaya yönetimindeki otomobille seyir halindeyken, iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce önü kesilerek otomatik silahlarla ateş açıldı. Çapraz ateş sonucu vücuduna çok sayıda merminin isabet ettiği Kaya için çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelmesinin ardından güvenlik korucusu Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzeri Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya’nın ölümüne neden olan saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı. 

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24 GÜN ÖNCE DE OTOMOBİLİNE ATEŞ AÇILDI

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Raşit Kaya’nın 24 gün önce de Viranşehir’in Hürriyet Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda Kaya yara almadan kurtulurken, yanında bulunan bir kişi ise yaralandı. (DHA)

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Şanlıurfa güvenlik korucusu

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