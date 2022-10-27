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Şanlıurfa'da ilginç olay! Vurulduğundan habersiz otobüse bindi, bir anda yere yığıldı

27.10.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç olay Şanlıurfa’da yaşandı. 30 yaşında olduğu öğrenilen İ.C. isimli vatandaş, sırtına isabet eden tüfek saçmasını fark etmedi. Yaralı halde halk otobüsüne binen İ.C, koltukta oturduğu sırada bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaralı yolcu çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da ilginç olay! Vurulduğundan habersiz otobüse bindi, bir anda yere yığıldı

Olay, akşam saatlerinde Haşimiye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürürken kim tarafından ateşlehdiği öğrenilmeyen tüfekten çıkan saçmalar, İ.C.'nin sırtına isabet etti. Yaralandığından habersiz bir şekilde yoluna devam eden İ.C., daha sonra bindiği halk otobüsünde evine giderken, fenalaşarak kanlar içersinde yere yığıldı.

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Otobüsün koridoruna düşen yolcuyu fark eden sürücü ve araçtakiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarla olay yerine geçen sağlık ekiplerince halk otobüsünden çıkarılan yaralı, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acilde tedavi altına alınan İ.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. (DHA)

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Şanlıurfa tüfek

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