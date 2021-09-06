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Şanlıurfa'da kan donduran vahşet! Kızının üzerine tiner döküp yakmış

06.09.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da babası tarafından dövüldükten sonra banyoda üzerine tiner dökülerek yakılan 13 yaşındaki Amara Dwla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan babanın başka suçlardan da arandığı ortaya çıkarken henüz teslim alınmayan Amara Dwla'nın cenaze işlemlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edileceğini açıklandı.

Şanlıurfa'da kan donduran vahşet! Kızının üzerine tiner döküp yakmış

Aslen Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızları Amara ve Lamur Dwla (12) ile 4 ay önce Sıhmaksut Mahallesi'ndeki eve yerleşti. İnşaatlarda kalıpçı ustası olarak çalışan Ahmet Mohammad Dwla, kızı Amara'yı evlendirmek istedi. Kızının buna karşı çıkmasına kızan Ahmet Mohammad Dwla, Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Baba, sesin duyulmaması için yüksek sesle müzik açtı, sonra küçük kızıyla evden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Kapıyı kırıp içeri giren komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Amara, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Amara Dwla'nın, hastaneye götürülürken 112 sağlık ekiplerine kendini babası ve kız kardeşinin yaktığını söylediği belirtildi. Amara'nın ifadesi üzerine harekete geçen polis, Ahmet Mohammad Dwla ile Lamur Dwla'yı yolda yürüdükleri sırada gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgusunda suçunu kabul etmeyen Ahmet Mohammad Dwla, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, kızı Lamur Dwla ise devlet koruması altına alındı.

KAÇMA HAZIRLIĞI SIRASINDA YAKALANDI

13 yaşındaki kızını vahşice öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Mohammad Dwla’nın 4 eşli olduğu ortaya çıktı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin çalışmasıyla Dwla’nın daha önce Lübnan, Suriye, Hatay ve Gaziantep’te evlilik yaptığı belirlendi. 5 yıl önce Filistin’den önce Suriye’ye, daha sonra da Türkiye’ye yerleştiği belirlenen Ahmet Mohammad Dwla’nın Gaziantep’te evlendiği eşinin başka biriyle mesajlaştığı iddiasıyla üzerine kaynar su döktüğü, Hatay'da ise öldürdüğü kızı Amara Dwla’ya sarkıntılık yaptığı suçlamasıyla bir genci bıçakladığı için hakkında arama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Hatay ve Gaziantep’te işlediği suçlar nedeniyle aranan Ahmet Mohammad Dwla'nın 4 ay önce Şanlıurfa'ya geldiği ve olay günü evlendirme isteğine karşı çıkan kızını yakarak öldürdüğü belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, kızını öldürdükten sonra çalıştığı iş yerinden para isteyen Ahmet Mohammad Dwla'yı, kaçmaya hazırlandığı sırada yakaladığı ifade edildi.

Amara Dwla’nın annesinin ise Lübnan’da başka biriyle evli olduğu belirlendi. Lübnanlı anneye kızının ölüm bilgisinin iletildiği, Amara Dwla'nın cenazesine henüz sahip çıkan olmadığı için morgda bekletildiği ve 15 günlük süreçte teslim alınmaması halinde kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

CENAZE İŞLEMLERİ BAKANLIK TARAFINDAN KOORDİNE EDİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Canice katledilen 13 yaşındaki Amara'nın defin işlemleri Bakanlığımız tarafından koordine edilecektir. Amara'nın 12 yaşındaki kardeşi ise kuruluşlarımızda koruma altına alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa
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