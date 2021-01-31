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  4. Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 4 ölü

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 4 ölü

31.01.2021 21:49 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 4 ölü

Şanlıurfa'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun Harran ilçesi yol ayrımında yaşandı. İddiaya göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton mikseri, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 44 AAH 630 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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Kazada şarampole devrilen otomobildeki Emin Karadağ, Mücahit Albay ve Mehmet Nuri Karadağ olay yerinde hayatını kaybederken Kenan Karaduman ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kenan Karaduman da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan beton mikser sürücüsü ise olay yerinden ayrılıp Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına gidip teslim oldu. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, cenazeler ve araç olay yerinden kaldırıldıktan sonra yolu trafiğe açtı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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