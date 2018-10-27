Şanlıurfa'da milyonluk atlar Batı Nil virüsü yüzünden öldü

Ölümlere neden olan sivrisineğin adı Culex Pipiens. Hastalık ilk olarak 18 yıl önce Fransa, İsrail ve ABD'de insanlarda görüldü. Şanlıurfa at yetiştiriciliği için çok önemli bir il konumunda. Ölen atların çoğu önümüzdeki yıl parkelere çıkacak taylardan oluşuyordu. Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri olaya müdahale ediyor. Konuya acil teşhis koyup önlem almamız lazım. Aksi takdirde önümüzdeki yıl yapılacak enternasyonel yarış ülkemizde yapılmaz. Geçen yıl Adalar'da ölen atlarla ilgili geç bildirimler olduğu için yarışlar bu yıl yapılmadı. Yabancı ülkelerden atlar hastalık kapar kaygısıyla gönderilmedi. Ölen atlardan alınan numeneler Ankara Etlik'de bulunan doping laboratuvarında inceleniyor

Şanlıurfa son 1 ay içerisinde değerleri 20 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen 30'a yakın yarış atı 'Batı Nil' virüsü sonucunda öldü. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği 2’inci Başkanı Şükrü Turgay Kop şunları söyledi:

BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?



Ölümlerin pamuk tarlalarına atılan tarım ilaçlar, sıcak hava ile kurutulmayan su birikintilerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Milyonluk atların kabusu olan sivrisineklerden bulaşan virüs ölümlerinin son günlerde artması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı olaya el koydu. Daha çok sivrisinekler ve kargalar aracılığıyla bulaşan virüsün, ılıman ve tropik iklimlerde sık görüldüğünü belirten uzmanlar, "Tüm memeli hayvanlara ve insanlara bulaşabiliyor. 2 - 8 gün süren bir yumurtlama periyodunun ardından kendini yüksek ateş, bulantı, ağrı olarak hissettiren hastalık, ağır vakalarda ise hastayı yarı koma haline sokuyor

EN ÇOK NERELERDE GÖRÜLÜYOR?



Sineğin daha çok Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkin olduğunu belirten Kop sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sivrisinek sıcak havalarda ortaya çıkar. Su birikintilerinin olduğu yerlerde ürer ve yaşarlar. Ölümlerin en önemli nedenlerinden biri de pamuk toplama dönemi olması. Pamuklara konan sinekler toplama sırasında uçunca ahırlara yöneliyor. Şanlıurfa at yetiştiriciliği için çok önemli bir bölge. Bu sineklerin yaşama ve beslenme ortamlarını yok etmek en önemli adım olacaktır. Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri bölgede ciddi önlemler almalı. Ölen atlardan alınan numeneler gerekirse yurtHerkes merak ediyordu: O atlar bu yüzden ölmüş dışına gönderilmeli. Ahırlar izole edilmeli. Bir atın sahaya gelme maliyeti yaklaşık 150 bin TL. Bu taylar önümüzdeki yıl parkelere çıkacaktı. Yarışlarda elde edeceği başarılar ile fiyatları milyon dolarları bulacaktı. Culex Pipiens adlı sineğin yaşam ortamını yok etmek lazım"