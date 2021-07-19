HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Şanlıurfa'da patlayan elektrik trafosu büyük korku yaşattı

Şanlıurfa'da patlayan elektrik trafosu büyük korku yaşattı

19.07.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da aşırı yüklenmeden dolayı ısınan trafo, büyük bir gürültüyle etrafa ateş saçtı. Patlama çevrede korkuya yol açarken, ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ruha Mahallesi'nde meydana geldi.

MAHALLELİYİ KORKUTAN PATLAMA

Aşırı yüklenmeden dolayı mahallede bulunan elektrik trafosu büyük gürültü ile patlayarak etrafa ateş saçtı. Paniğe kapılan mahalleliler patlamanın ardından yangınla karşılaştı. Yangını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, çevre güvenliğini aldı.

DEDAŞ yetkililerinin de akımı kesmesiyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yetkililer aşırı yüklenmeden dolayı ısınan trafonun patlamaya neden olduğunu belirtti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilirDikkat! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilir
PARTNER Hüsnü Çoban'ın yerine bomba isim! Hüsnü Çoban'ın yerine bomba isim!
Kurbanlık danalarla yarışıyor! 500 kilo et çıkan develer...Kurbanlık danalarla yarışıyor! 500 kilo et çıkan develer...
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden detay! Adresi böyle öğrenmiş

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden detay! Adresi böyle öğrenmiş

Tokyo 2020'de seks önlemi

Tokyo 2020'de seks önlemi

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Bakan Koca "vaka sayısı artıyor" diyerek uyardı

Bakan Koca "vaka sayısı artıyor" diyerek uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta ne açıklayacak?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.