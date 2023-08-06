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Şanlıurfa'da sokak ortasında kan donduran cinayet: 1 ay önce cezaevinden çıkan eski eşi tarafından öldürüldü!

06.08.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan kan donduran olayda, 1 ay önce cezaevinden çıkan M.U. (36), yolunu kesip, tartıştığı eski eşi Esma Kalenderli'yi (30) üzerinde taşıdığı tabanca ile vurarak öldürdü. Kaçan M.U. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Esma Kalenderli'nin boşanmanın ardından 3 çocuğu ile ailesinin yanına yerleştiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da sokak ortasında kan donduran cinayet: 1 ay önce cezaevinden çıkan eski eşi tarafından öldürüldü!

Esma Kalenderli, 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan cezaevinde olan eşi M.U.'dan boşandı. Esma Kalenderli, boşanmanın ardından 3 çocuğu ile ailesinin yanına yerleşti. M.U. ise 1 ay önce cezaevinden tahliye oldu.

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YOLUNU KESTİĞİ ESKİ EŞİNE PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI

İddiaya göre; boşanmayı hazmedemeyen M.U., bu sabah alışveriş için evden çıkan Esma Kalenderli'nin Atatürk Bulvarı'nda yolunu kesti. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada M.U., üzerinde taşıdığı tabanca ile eski eşine peş peşe ateş açtı.

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GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Esma Kalenderli kanlar içinde yere yığılırken, M.U. ise kaçtı. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esma Kalenderli, kurtarılamadı.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Kaçan M.U. ise kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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