Şanlıurfa'da sokak ortasında kan donduran cinayet: 1 ay önce cezaevinden çıkan eski eşi tarafından öldürüldü!

Esma Kalenderli, 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan cezaevinde olan eşi M.U.'dan boşandı. Esma Kalenderli, boşanmanın ardından 3 çocuğu ile ailesinin yanına yerleşti. M.U. ise 1 ay önce cezaevinden tahliye oldu.

YOLUNU KESTİĞİ ESKİ EŞİNE PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI

İddiaya göre; boşanmayı hazmedemeyen M.U., bu sabah alışveriş için evden çıkan Esma Kalenderli'nin Atatürk Bulvarı'nda yolunu kesti. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada M.U., üzerinde taşıdığı tabanca ile eski eşine peş peşe ateş açtı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Esma Kalenderli kanlar içinde yere yığılırken, M.U. ise kaçtı. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esma Kalenderli, kurtarılamadı.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Kaçan M.U. ise kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

