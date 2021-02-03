Şanlıurfa’da torbacı operasyonunda polise ateş açıldı: 1'i polis 2 yaralı

Olay, Hayati Harrani Mahallesinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Sokak satıcıları ve uyuşturucuyla mücadale kapsamında çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın evine baskın düzenledi. Polisin baskın düzenlediğini fark eden şüpheli, av tüfeği ile binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Polisin kovaladığı şüpheli, av tüfeği ile ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar bir komiser yardımcısının bacağına isabet etti. Polislere ateş etmeye devam eden şüpheli, çıkan çatışmada silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralı komiser yardımcısı olay yerine çağırılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uyuşturucu satıcısı ise ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alına komiser yardımcısının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polisin evde yaptığı aramada ise piyasaya sürülmek istenen bin 500 adet uyuşturucu hap ile bir adet hassas terazi ele geçirdi.