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  4. Şanlıurfa'da yola düşen saman balyaları faciaya neden oluyordu

Şanlıurfa'da yola düşen saman balyaları faciaya neden oluyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 00:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halindeki otomobil, başka bir araçtan yola düşen saman balyalarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde ise hasar oluştu.

Şanlıurfa'da yola düşen saman balyaları faciaya neden oluyordu

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesi arasındaki karayolunun taş ocağı mevkisinde yaşandı.

Viranşehir istikametinden Ceylanpınar istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, başka bir araçtan yola düşen saman balyalarına çarptı.

Ön kısmında hasar oluşan otomobilindekiler şans eseri yara almadı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, kaza yapan otomobil ile yola düşen saman balyalarını kaldırdıktan sonra trafik akışı yeniden normale döndü.

Saman balyalarının düştüğü aracı bulma çalışmaları sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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