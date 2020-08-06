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  4. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Test kitleri arızalı çıktı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Test kitleri arızalı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 22:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Kovid- 19 merkez laboratuvarımızda PCR testleri için kullanılan kitlerin firma kaynaklı arızalı çıkması sonucunda 3 gündür test sonuçlarının neticelenmesinde gecikmeler yaşanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Test kitleri arızalı çıktı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Kovid- 19 merkez laboratuvarımızda PCR testleri için kullanılan kitlerin firma kaynaklı arızalı çıkması sonucunda 3 gündür test sonuçlarının neticelenmesinde gecikmeler yaşanmıştır. Bakanlığımızın destekleriyle bugün itibaryla firma tarafından yeni temin edilen kitlerle bu sorun giderilmiş olup vatandaşlarımızın beklenen testleri, yeniden çalışılmaya başlanmış olup sonuçları en kısa sürede netleşip bilgilendirileceklerdir."

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