Geziye ilk olarak insanlık tarihinin başlangıç noktası olan Paleolitik Çağ Salonu ile başlayan ziyaretçiler, burada insanların avlanma şekli, ateşi nasıl yaktığı ve toplayıcılık faaliyetlerini anlatan canlandırmalarla karşılaşıyor. Oluşturulan güzergahı takip eden ziyaretçiler, milattan önce 9 bin 500'lü yıllara tarihlenen ve "dünyanın gerçek boyutta yontulmuş ilk eseri" olarak bilinen 180 santimetre boyundaki "Balıklıgöl heykeli"ni görebiliyor.

Tarihi kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Göbeklitepe'nin "Türkiye'nin en büyük müzesi" unvanını alan Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde yer alan imitasyonlarını görme şansı buluyor.

Yüzlerce insan ve hayvan figürünün işlendiği oyma taşlar, mezarlıklar ve kitabelerin bulunduğu Arkeoloji Müzesi, ziyaretçilerini tarihsel süreç içinde yolculuğa çıkarıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te ziyarete açılan müzede çok sayıda ürün sergileniyor. Balıklıgöl Yerleşkesi yanındaki 200 dönümlük alan üzerine kurulan Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde teşhir edilen eserler, kronolojik düzende, ait oldukları döneme ilişkin görsel canlandırmalarla ziyaretçilerine "o dönemde yaşıyormuş hissi" uyandırıyor.

MÜSLÜM ETGÜ - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de çıkarılan eserlerin sergilendiği ve "Türkiye'nin en büyük müzesi" unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'ne, "Göbeklitepe Yılı" sayesinde ilgi arttı.

Daha sonra "Neolitik Dönemi" inceleme şansı yakalayan ziyaretçiler, burada Göbeklitepe gibi insanlık tarihine yön veren dönemlere ait eser ve imitasyonlarla geçmişe yönelik fikir edinebiliyor.

Kalkolitik Çağ Salonu'nda ise dönemin öne çıkan ticaret faaliyetleriyle ilgili canlandırmaları ve bölgede bulunan o döneme ait eserleri görebilen ziyaretçiler, Tunç Çağı'nda da Lidar Höyük'ten çıkan eserleri de inceleme fırsatı bulabiliyor.

Milattan önce 3 bin 500'e tarihlenen oyuncak ve düdükleri yakından görme fırsatı bulanlar, ardından bazalt malzemeden yapılmış eserlerin yer aldığı Demir Çağı Salonu'nda Roma Caddesi'nde yürüyerek, canlandırması yapılan cam atölyesiyle karşılaşıyor.

Arkeoloji Müzesi'nde son olarak İslami Dönem Salonu'nu gezen ziyaretçiler, sergilenen tarihi eserlerin yanı sıra "Peygamberler Şehri Urfa"da insanların tek tanrı inancı ve Nemrut ile mücadelesini anlatan 12 projeksiyon cihazından 4 duvara aynı görüntüyü veren 360 derecelik video gösterisini izleme şansı yakalıyor.

Ziyaretçiler, son olarak Haleplibahçe'de ortaya çıkan mozaiklerin sergilendiği 5 bin metrekarelik alana sahip Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nde savaşçı "Amazon kadınları"nın dünyada ilk olarak mozaiğe resmedilmiş halini görerek geziyi tamamlayabiliyor.