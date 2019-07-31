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ŞANLIURFA Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 02:07 | Son Güncelleme

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine konuşlandırılmak üzere Batı illerinden yola çıkan komando ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy ilçeye ulaştı.

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine konuşlandırılmak üzere Batı illerinden yola çıkan komando ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy ilçeye ulaştı.

Suriye sınırdaki birliklere destek için farklı askeri birliklerden yola çıkan komando ve zırhlı araçlardan oluşan 12 araçlık askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Ceylanpınar’a ulaştı. Suriye sınırındaki 1'inci Hudut Komutanlığı'na giren konvoydaki asker ve zırhlı araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- İlçeye giriş yapan askeri konvoy
- Şehir içinden görüntüler
- Hudut komutanlığına giriş
- Genel detay görüntüler

(Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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