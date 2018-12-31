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Şanlıurfa ve Mardin’e askeri sevkiyat sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 15:23 | Son Güncelleme

HATAY'dan yola çıkan tank ve askeri mühimmat taşıyan 35 araçlık TIR konvoyu, Şanlıurfa'ya ulaştı.

Şanlıurfa ve Mardin’e askeri sevkiyat sürüyor

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- HATAY'dan yola çıkan tank ve askeri mühimmat taşıyan 35 araçlık TIR konvoyu, Şanlıurfa'ya ulaştı. Konvoydaki araçların bir kısmı Mardin’e hareket etti.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yola çıkan konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Polis araçlarının eşlik ettiği tank ve obüs taşıyan TIR'ların bir kısmı 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı. Bir kısmı ise Mardin'e doğru ilerlemeye devam etti. Konvoydaki tank ve obüslerin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa ve Mardin’e askeri sevkiyat sürüyorŞanlıurfa ve Mardin’e askeri sevkiyat sürüyorŞanlıurfa ve Mardin’e askeri sevkiyat sürüyorŞanlıurfa ve Mardin’e askeri sevkiyat sürüyor

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