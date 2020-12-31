Şanlıurfa’da 66 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa’da bir tırda 66 kilo 150 gram uyuşturucunun ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince iki gün önce durdurulan bir tırda 12 parça halinde zulalanmış 66 kilo 150 gram skunk uyuşturucunun bulunması üzerine gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

