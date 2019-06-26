HABER

Şanlıurfa'da aile fertlerinin genetik hastalıktan öldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 19:12 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürlüğü, Viranşehir ilçesindeki bir mahallede birbirleri ile akrabalık ilişkisi bulunan 13 kişinin teşhis edilemeyen hastalıktan öldüğü iddiası üzerine çalışma başlattı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Viranşehir ilçesindeki bir mahallede yaşayan Koyuncu ailesinin 13 ferdinin genetik hastalıktan öldüğü iddiası üzerine çalışma başlattı.

Viranşehir İlçe Sağlık Müdürü Lokman Doğan ve beraberindeki ekip, olayın yaşandığı Büyük Gömülü Mahallesi'ne giderek, Koyuncu ailesinin fertleriyle görüştü. Daha önce yapılan tetkiklerin sonuçlarını inceleyen ekipler, araştırmak üzere vatandaşlardan kan örneği aldı.

Lokman Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili çalışmaların başlatıldığını ve bu nedenle bölgeye gelerek aile ile bir araya geldiklerini söyledi.

Gerekli araştırmaların ardından olayın netleşeceğini aktaran Doğan, "Görüşmelerle ilgili birimlerimizi bilgilendireceğiz. Bu anlamda ne gerekiyorsa yapılacak. İl Sağlık Müdürlüğü de konuyu yakından takip ediyor." dedi.

Bir süre önce kardeşinin belirlenemeyen bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini öne süren Bahar Koyuncu (19) mahalledeki çok sayıda yakınının da aynı sebepten yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yetkililerden bu konuda destek beklediğini dile getiren Koyuncu, şunları kaydetti:

"Kardeşim aniden düştü, doktora götürdük yapılan muayene sonucu bize ilaç verildi. Ama bir kaç gün sonra yine düşüp bayıldı ve vefat etti. Halam, kuzenlerim ve bazı yakınlarım olmak üzere köydeki 13 kişi de bu şekilde öldü. Biz bu ölümlerin neden olduğunu öğrenmek istiyoruz. Gitmediğimiz doktor kalmadı ama kimse bize hastalığın ne olduğunu söyleyip, teşhis koyamadı. Biz artık bu ölümlerin son bulmasını istiyoruz. Yetkililerin bu konuda desteğini bekliyoruz. Her an ölüm korkusu yaşamak istemiyoruz."

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü yürüyüşüUyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü yürüyüşü
Tuzla'da halk otobüsüyle TIR'ın çarpıştığı kaza kameradaTuzla'da halk otobüsüyle TIR'ın çarpıştığı kaza kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genç yaşta ölüm hasta Şanlıurfa Viranşehir

En Çok Okunan Haberler

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Son dakika! Bakan Hulusi Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye sınırına asker sevkiyatı

Suriye sınırına komandolar sevk edildi

Kuvvet komutanlarından Murat Alan ve Akit TV'ye dava

Kuvvet komutanlarından Murat Alan ve Akit TV'ye dava

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.