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Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü

22.11.2020 19:32 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre kavga, akşam saatlerinde Akçakale ilçesi ile Suruç ilçesini birbirine bağlayan karayolunun 35’inci kilometresinde yer alan Uğurtaş kırsal Mahallesinde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, akşam saatlerinde Akçakale ilçesi ile Suruç ilçesini birbirine bağlayan karayolunun 35’inci kilometresinde yer alan Uğurtaş kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 45 yaşındaki Mahmut Timurtaş hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederken yaralılar ise çağrılan ambulanslarla Akçakale ve Suruç Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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