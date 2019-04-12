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Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuğun havada yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:33 | Son Güncelleme

Viranşehir ilçesinde balkondan düşen Suriyeli çocuğun çevredekiler tarafından havada yakalanarak ciddi bir yara almadan kurtulması ailesini mutlu etti - Baba Halit Muhammed: - "Komşulardan ve tüm vatandaşlardan Allah razı olsun. Çok şükür çocuğumun hayatını kurtardılar"

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün balkondan düşen 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Mahmud'un çevredekiler tarafından havada yakalanarak ciddi bir yara almadan kurtulması, ailesini mutlu etti.

Baba Halit Mahmud, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiklerini ve Viranşehir'de çok mutlu olduklarını söyledi.

Dün çocuklara su almak için markete indiğini anlatan Mahmud, şöyle konuştu:

"Markete girip çıktıktan sonra evimin altında insanların toplandığını ve çocuğumun balkonda asılı durduğunu gördüm. Çocuğumu nasıl kurtarırım diye telaş ettim. Sesler yükselmeye başlayınca düştüğünü sandım ve çok korktum. Gelince vatandaşların çocuğumu kucaklarında tuttuklarını gördüm ve çok mutlu oldum. Komşulardan ve tüm vatandaşlardan Allah razı olsun. Çok şükür çocuğumun hayatını kurtardılar."

Suriyeli ailenin komşularından Şehmus Balca da çocuğun aşağıya sarktığını görünce hemen balkonun altına koştuklarını ve beklemeye başladıklarını belirtti.

Çocuk kendini bırakınca, vatandaşlarla birlikte havada yakaladıklarını dile getiren Balca, "Çok şükür hafif yaralandı ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu." dedi.

Mevlüt Karaaslan ise çocuğu balkonda asılı görünce hemen yardıma koştuklarını söyledi.

Karaaslan, havada yakaladıkları çocuğu babasına teslim ettiklerini ve bir şey olmamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Muhammed Mahmud'un, dün apartmanın ikinci katındaki evlerinin balkon korkuluklarında bir süre asılı kaldıktan sonra düşerken vatandaşlar tarafından havada yakalanması, cep telefonu kameralarına yansımıştı.

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