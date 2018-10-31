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Şanlıurfa'da bir çocuğun Suriyeli tarafından darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 19:22 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği: - "Olayın şüphelisi şahsın Suriye vatandaşı olmadığı, aynı köyden A.B. (58) isimli şahıs olduğu, olayın mağduru küçük çocuğun da aynı köyden A.A isimli çocuk olduğu tespit edilmiştir. Olayın nedeninin ise 2014 yılında A.A isimli çocuğun top oynadığı esnada aynı köyde ikamet eden A.B. isimli şahsın evinin camını kırması sonucu meydana geldiği anlaşılmıştır "

Şanlıurfa Valiliği, bir çocuğun Suriye'li bir kişi tarafından bıçak ve sopayla darbedildiğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya ve bazı televizyon kanallarında, Suriyeli olduğu ileri sürülen bir kişinin elinde bıçak ve sopayla bir çocuğu tehdit ederek, üzerine yürüdüğü, çocuğu darbettiğine ilişkin bir videonun yayımlandığı belirtildi.

Yapılan incelemede videonun 2014 yılında Viranşehir ilçesi Başköy Mahallesi'nde çekildiğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın şüphelisi şahsın Suriye vatandaşı olmadığı, aynı köyden A.B. (58) isimli şahıs olduğu, olayın mağduru küçük çocuğun da aynı köyden A.A isimli çocuk olduğu tespit edilmiştir. Olayın nedeninin ise 2014 yılında A.A isimli çocuğun top oynadığı esnada aynı köyde ikamet eden A.B. isimli şahsın evinin camını kırması sonucu meydana geldiği anlaşılmıştır. Meydana gelen olay ile ilgili olarak mağdur şahsın veya ailesinin bugüne kadar adli mercilere ve jandarmaya herhangi bir şikayet başvurusunun bulunmadığı anlaşılmış olup, çıkan haberler sonucu Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, söz konusu olay ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır."

Açıklamada, vatandaşların konuyla ilgili asılsız haberlere itibar etmemeleri istendi.

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darp iddiası sosyal medya Şanlıurfa Valiliği Video

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