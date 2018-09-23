HABER

Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanlığı aşuresi dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 23:22 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yurt genelinde düzenlenen etkinlik kapsamında Şanlıurfa'da da vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

ŞANLIURFA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yurt genelinde düzenlenen etkinlik kapsamında Şanlıurfa'da da vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Topçu Meydanı'nda gerçekleştirilen aşure dağıtımına Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve çok vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, dua okuduktan sonra üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan kazanlardaki aşureleri vatandaşlara kaselerde ikram etti.

Aşure dağıtımında Muharrem ayının hayatımızda önemli bir yeri olduğunu belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Aşure günü münasebetiyle bir program düzenlendi. Bu aşure günü programına bugün aramızda Cumhurbaşkanlığımızı temsilen Personel Prensipler Genel Müdürü Metin Yener'le birlikte burada bu sıcak havaya rağmen Şanlıurfalı kardeşlerimizin, peygamberler şehrinin evlatlarının yoğun ilgisi var. Cumhurbaşkanlığımızın bu vesileyle selamlarını sevgilerini Şanlıurfalı kardeşlerimizi iletmek gerekiyor. Muharrem ayı hepimizin bildiğimiz gibi bizim hayatımızda önemli bir yeri vardır. Cumhurbaşkanlığımızın bugün liderliğinde, öncülüğünde yaptığı ve aslında büyük bir davanın da anlamlı bulduğu aylardan birisidir. Personel Prensipler Genel Müdürü Metin Yener'de buraya kadar teşvik ettikleri için, bizimle beraber oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Yener ise "Böyle anlamlı bir günde, tarihimizde anlamlı bir şehir olan, peygamberler şehri olan, bereketin şehri olan Şanlıurfa'da bulunmaktan ve Cumhurbaşkanımızın sizlere olan muhabbetlerini iletmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Muharrem bizim tarihimizde önemli dönemeçlerden birisidir. Bu milletin kendi özeliklerinden birisidir. Her zaman zulmün ve zalimin karşısında olmaktır. İnşallah bugünde bizim birlik ve beraberliğimiz daha da kuvvetlenecektir. Dünyada devam etmekte olan zulümleri durdurmak için güçlü olmamız gerekiyor. Bunun içinde birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Bu tür programlar bizim birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, birer araçtır" diye konuştu.

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki nasıl olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki nasıl olur?
Kastamonu'da yangın faciası: 9 ev kül olduKastamonu'da yangın faciası: 9 ev kül oldu
Kırıkkale'de süslü kadınlar bisiklet turundaKırıkkale'de süslü kadınlar bisiklet turunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ÖZET | Akhisarspor 3 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta puan durumu)

ÖZET | Akhisarspor 3 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta puan durumu)

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Gerilim zirvede! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan

Gerilim zirvede! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kastamonu'da yangın faciası: 9 ev kül oldu

Kastamonu'da yangın faciası: 9 ev kül oldu

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Ankara’da zincirleme trafik kazası: 17 araç birbirine girdi

Ankara’da zincirleme trafik kazası: 17 araç birbirine girdi

Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.