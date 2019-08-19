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Şanlıurfa'da duvar çöktü: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 09:49 | Son Güncelleme

Viranşehir ilçesinde taş duvarın çökmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde taş duvarın çökmesi sonucu 11 yaşındaki bir çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Taşönü Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan taş örülü duvar, henüz belirlenemeyen nedenle dibinde oyun oynayan 11 yaşındaki Recep Kurt'un üzerine çöktü. Ağır yaralanan Kurt, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Recep Kurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Şanlıurfa taş duvar Viranşehir

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