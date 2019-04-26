Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu

Şanlıurfa'da fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin yabancı uyruklu kadınların pasaportuna el koyup tehdit ve şiddet yoluyla fuhuş yaptırdığını belirledi.
Ekipler, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 3 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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