Şanlıurfa’da iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu 11 Nisan Mahallesi’ndeki köprülü kavşakta meydana geldi. İsmail A. idaresindeki 46 ZD 229 plakalı minibüs, Muhammed K. yönetimindeki 63 FA 383 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 30. kilometresinde ise Sabri B’nin kullandığı 27 PB 435 plaka tır, Abdulcelil K. idaresindeki 27 ACV 09 plakalı tıra arkadan çarptı.

Sürücülerden Abdulcelil K. ile yanında bulunan Şükran K. yaralandı.

Her iki kazadaki yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

