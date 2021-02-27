HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa’da iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

27.02.2021 16:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu 11 Nisan Mahallesi’ndeki köprülü kavşakta meydana geldi.

Şanlıurfa’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu 11 Nisan Mahallesi’ndeki köprülü kavşakta meydana geldi. İsmail A. idaresindeki 46 ZD 229 plakalı minibüs, Muhammed K. yönetimindeki 63 FA 383 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 30. kilometresinde ise Sabri B’nin kullandığı 27 PB 435 plaka tır, Abdulcelil K. idaresindeki 27 ACV 09 plakalı tıra arkadan çarptı.
Sürücülerden Abdulcelil K. ile yanında bulunan Şükran K. yaralandı.
Her iki kazadaki yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Safranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildiSafranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildi
Bakan Koca duyurdu: Tedbirler sonuç verdi! Vakalarda hızlı düşüşBakan Koca duyurdu: Tedbirler sonuç verdi! Vakalarda hızlı düşüş
Kureyş suresinin anlamı ve faziletleriKureyş suresinin anlamı ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu! 135 kişi gözaltına alındı

47 ilde büyük operasyon! 135 kişi gözaltına alındı

MSB duyurdu! Sınırı geçmeye çalışırken yakalandılar

MSB duyurdu! Sınırı geçmeye çalışırken yakalandılar

Son Dakika: Yalova'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Yalova'da korkutan deprem

Bakan Koca duyurdu: Tedbirler sonuç verdi! Vakalarda hızlı düşüş

Bakan Koca duyurdu: Tedbirler sonuç verdi! Vakalarda hızlı düşüş

Görenleri hayretler içinde bıraktı! Şırnak'ta midye fosilleri bulundu

Dağdaki kayalıklarda bulundu! Görenler hayretler içinde kaldı

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.