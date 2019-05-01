Şanlıurfa'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a gönderildi.

Hak-İş ve ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen kutlamalara katılmak için yola çıkan işçileri taşıyan Ahmet Bostancı'nın kullandığı 46 VK 309 plakalı midibüsün, Halil Bala idaresindeki 45 HS 042 plakalı otomobil ve bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ölenlerin otopsi işlemleri tamamlandı.

Şükran Entemiz, Melike Uysal, Onur Yay, Havva Ağca ve Gazel Kısaca'nın cenazeleri, Birecik Devlet Hastanesi morgundan alınarak, kara yoluyla Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderildi.

Cenazelerin yarın öğlen namazının ardından düzenlenecek törenle toprağa verilmesi bekleniyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan Ahmet Bostancı'nın kullandığı 46 VK 309 plakalı midibüsün, Halil Bala idaresindeki 45 HS 042 plakalı otomobil ve bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi ölmüş, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi de yaralanmıştı.

