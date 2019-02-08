Şanlıurfa'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriyeli anne ve 5 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli aile, 112 Acil Servis'i arayarak sobadan sızan gazdan etkilendikleri ihbarında bulundu.
Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve 5 çocuğu tedavi altına alındı.
Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti
Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları
Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı
CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı
Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum