HABER

Şanlıurfa'da kayıp genç aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 19:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da kayıp genç aranıyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 13 gün önce il merkezine gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

İlçenin Gömeli Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki Yaşar Gün, 13 gün önce "Şanlıurfa'ya gidip geleceğim." diye ayrıldığı evine bir daha dönmedi.

Ailenin kayıp başvurusunda bulunması üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlatttı.

Ekiplerce yürütülen çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Baba Yusuf Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bulunması için herkesten yardım istediğini dile getirerek, "İnşallah başına kötü bir durum gelmeden bulunur. Çocuğumun hayatından endişe duymaya başladık. Görenler bize veya güvenlik güçlerine mutlaka haber versin." dedi.

PARTNERİntikamı çok acı oldu! Kocasının sevgilisini...İntikamı çok acı oldu! Kocasının sevgilisini...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!
Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandıZeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama Kayıp Şanlıurfa Viranşehir

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı'nın düğününe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı'nın düğününe katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.