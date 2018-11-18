Şanlıurfa'da kayıp genç aranıyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 13 gün önce il merkezine gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

İlçenin Gömeli Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki Yaşar Gün, 13 gün önce "Şanlıurfa'ya gidip geleceğim." diye ayrıldığı evine bir daha dönmedi.

Ailenin kayıp başvurusunda bulunması üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlatttı.

Ekiplerce yürütülen çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Baba Yusuf Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bulunması için herkesten yardım istediğini dile getirerek, "İnşallah başına kötü bir durum gelmeden bulunur. Çocuğumun hayatından endişe duymaya başladık. Görenler bize veya güvenlik güçlerine mutlaka haber versin." dedi.

