Şanlıurfa'da menfeze sıkışan 2 at kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Harran ve Ceylanpınar ilçelerinde, kafası menfeze sıkışan 2 at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Harran'da Kuruyer Mahallesi'nde menfezdeki boruya sıkışmış haldeki atı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Borunun girişindeki çamuru temizleyerek çapını genişleten ekipler, daha sonra traktöre bağladıkları iple çekerek atı sıkıştığı yerden kurtardı.

Gözleri görmediği belirlenen at daha sonra sahibine teslim edildi.

İtfaiye ekipler ayrıca, Ceylanpınar'ın Özbek Mahallesi'nde de menfeze sıkışan bir atı da kurtararak sahibine teslim etti.

